అవినీతి వెంకట్రామి రెడ్డిని ఎమ్మెల్సీ చేస్తారా.?కేసీఆర్ వైఖరి అవమానకరంగా ఉందన్న రేవంత్ రెడ్డి.

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుపై మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎవరు అందలం ఎక్కుతున్నారు, సీఎం హోదాలో చంద్రశేఖర్ రావు ఎవరికి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారని సూటిగా ప్రశ్నించారు. వెంకట్రామి రెడ్డి లాంటి అవనీతి పరుడికి చట్ట సభల్లో అవకాశం కల్పించి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానించారని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుపై మండిపడ్డారు. మల్లన్న సాగర్ ముంపు బాదితుల నష్టపరిహారం చెల్లింపు అంశంలో వెంకట్రామి రెడ్డి అనేక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని, అవన్నీ బహిర్గతం చేసి న్యాయపోరాటం చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు.

English summary

CM Chandrasekhar Rao was incensed that he had insulted democracy by giving a chance to a corrupt person like Venkatrami Reddy in the legislature.Pcc chief Revant Reddy Fired On Kcr once again.