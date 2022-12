వర్క్ డన్.!అంతా ఆయనే చేసాడు.!ఆ విషయంలో కేసీఆర్ సక్సెస్.!రాష్ట్రంలో ఆ పార్టీ ఊసే లేదుగా.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కసాయి శత్రువు కన్నా ప్రియమైన ప్రత్యర్థితో అంత ఘోరమైన ప్రమాదం ఉండదు. అన్ని బలహీనతలు తెలిసి మిత్రుడి కన్నా ఏ రహస్యం తెలియని శత్రువుతో పెద్దగా హాని ఉండదు. నమ్మిన వాణ్ని ఒప్పించడంలో ఉన్న వెసులుబాటు విభేదిస్తున్న వాడితో అంత సాద్యం కాకపోవచ్చు. ఒక వ్యవస్థ గురించి ఎంత చెప్పినా ప్రజల్లో స్పందన లేనప్పుడు ఆ అంశాన్ని పదే పదే ఊటంకించడంలో లోతైన అర్ధం ఉండక మానదు. ఈ సూత్రాన్ని తెలంగాణ సీఎం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు పూర్తి స్థాయిలో విశ్వశిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. అందుకే ప్రతిపక్ష పార్టీల పట్ల వినూత్న వ్యూహ రచనతో ముందడుగు వేయడంలో విజయం సాధించారు తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు.

They are taking crucial steps to create illusions that the Congress party does not exist in the state and make them believe with the people. Chandrasekhar Rao turned the first step into a weapon by talking about the Bharatiya Janata Party and its president beyond the limit.