డీకే అరుణ కాదు కేడీ అరుణ..గద్వాలకు ఏం చేశావో చెప్పు: వైఎస్ షర్మిల

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల గద్వాల జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. గద్వాలలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో ఆమె తనదైన శైలిలో స్థానిక నాయకుల పై విరుచుకుపడ్డారు. ముఖ్యంగా బీజేపీ నాయకురాలు డీకే అరుణ ని టార్గెట్ చేసిన వైయస్ షర్మిల తెలంగాణ కోసం వైఎస్ఆర్ కుటుంబ ఏం చేసిందని డీకే అరుణ అడుగుతున్నారని, అసలు గద్వాల ప్రజల కోసం మీరేం చేశారో చెప్పాలని తిరిగి ప్రశ్నించారు.

English summary

DK Aruna was targeted by YS Sharmila in Gadwal. Sharmila who stated that she is not DK Aruna and she is KD Aruna. ys sharmila asked her to tell what was done to Gadwal.