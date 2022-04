వరంగల్‌ లో మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటనపై ఆసక్తి: అడ్డుకునే వ్యూహంలో బీజేపీ; ఏం జరుగుతుందో?

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ బుధవారం వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ తో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేస్తూ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్న మంత్రి కేటీఆర్ వరంగల్ జిల్లాలో పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇక వచ్చే నెలలో రాహుల్ గాంధీ పర్యటన కూడా ఖరారు కాగా వరంగల్ వేదికగా రాహుల్ గాంధీ భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించనున్నారు. అంతకు ముందే మంత్రి కేటీఆర్ పర్యటన రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది .

English summary

Minister KTR participating various development works and inaugurations worth Rs 326 crore on Wednesday as part of his visit to Warangal, Hanumakonda and Narsampet. BJP leaders are ready to block the KTR tour