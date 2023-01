Feature

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు వాళ్ళందరూ ఇష్టంగా జరుపుకొనే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు తమ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలకు, ఆచార వ్యవహారాలకు పట్టం కడుతూ, కొత్త ధాన్యం రాశులు ఇంటికి చేరిన వేళ సంక్రాంతి పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అటువంటి సంక్రాంతి పండుగ విషయంలో ఈ సంవత్సరం అనేక ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ చాలా స్పెషల్ అని చెప్పుకోవాలి. ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి పండుగ నాడు ఎవరైతే అత్యంత నిష్టతో సూర్యుని పూజిస్తారో, దానధర్మాలు చేస్తారో వారికి విశేషమైన ఫలితాలు ఈ సంవత్సరమంతా ఉంటాయని చెబుతున్నారు.

English summary

Makar Sankranti is said to be very powerful when it falls on Sunday, the week of sun worship. It is said that worshiping the sun on Sankranti is really powerful,