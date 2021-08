జగన్ సర్కార్ కు హైకోర్టు షాక్-కర్నూలుకు ఆఫీసుల తరలింపుపై కీలక ఆదేశం-రాజధానుల తీర్పు బట్టే

Andhra Pradesh

ఏపీలో మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు కోసం వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఇవాళ మరో బ్రేక్ పడింది. ఏపీలోని అమరావతిలో ఉన్న ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్ని కర్నూలుకు కానీ, విశాఖకు కానీ తరలించకూడదంటూ గతంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అదే సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకా తరలించని కార్యాలయాల్ని సైతం ఈ రాజధానులకు తరలించే విషయంలో హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో మూడు రాజధానుల పిటిషన్ల విచారణ పూర్తయి తీర్పు కోసం జగన్ సర్కార్ ఎదురుచూడక తప్పని పరిస్ధితి ఏర్పడింది.

ap high court on today said that shifing of offices to judicial capital kurnool is subject to their final verdict on three capitals.