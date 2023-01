Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రారంభమైన వందే భారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు ఇప్పుడు కేంద్రంలోని అధికార బిజెపికి, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరతీసింది. ఇప్పటికే వందే భారత్ రైలు పట్టాలెక్కిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఖమ్మంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అధికారి బీఆర్ఎస్, బిజెపి నేతల మధ్య ఖమ్మం రైల్వే స్టేషన్లో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఎవరికి వారు వందే భారత్ ఎక్స్ ప్రెస్ రైలు తీసుకువచ్చిన ఘనత తమ పార్టీదేనని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు.

Former Minister Ponnala Lakshmaiah criticized that why there is so much publicity about Vande Bharat Express, it is not accessible to common people and it is not the first one.