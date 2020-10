National

oi-Rajashekhar Garrepally

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: రూ. 75 కోట్ల అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినందుకు కర్ణాటక కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు డీకే శివకుమార్‌పై కేసు నమోదు చేసినట్లు సీబీఐ సోమవారం ప్రకటించింది. ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోని 14 ప్రాంతాల్లో ఆయన ఆస్తులను సోదాలు చేశారు. అయితే, రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే తనపై దాడులు జరుగుతున్నాయని డీకే శివకుమార్ ఆరోపించారు.

కాగా, సోమవారం సీబీఐ అధికారులు విస్తృతస్థాయిలో డీకే శివకుమార్ నివాసాలపై సోదాలు నిర్వహించాయి. సుమారు 60 మంది అధికారులు ఇందులో పాల్గొన్నట్లు తెలిసింది. డీకే శివకుమార్ తోపాటు ఆయన సోదరుడు డీకే సురేష్‌కు సంబంధించిన నివాసాల్లోనూ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి.

అయితే, రాజరాజేశ్వరనగర్, సిరా అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉపఎన్నికలు జరుగనున్న సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రబుల్ షూటర్ డీకే శివకుమార్ ఇంటిపై సీబీఐ దాడులు నిర్వహించడంపై కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడుతున్నాయి. ప్రధాని మోడీ, కర్ణాటక సీఎం బీఎస్ యడ్యూరప్ప చేతిలో సీబీఐ కీలుబొమ్మగా మారి డీకే శివకుమార్ నివాసంలో సోదాలు చేస్తోదంటూ మండిపడ్డారు కాంగ్రెస్ నేత రణ్ దీప్ సింగ్ సూర్చేవాలా. ఈ కక్షపూరిత రాజకీయాలు తమను ఏమీ చేయలేవని అన్నారు.

Filing a case against me is wrong, I am not the only politician in the state. This is definitely a political conspiracy. They are unable to see me grow. I will cooperate with the system. They want to harass me: Congress leader DK Shivakumar on CBI case against him pic.twitter.com/9iFzKhYOHh