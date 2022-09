పీఎఫ్ఐ ట్విట్టర్ ఖాతా తొలగింపు; బ్యాన్ తో కొనసాగుతున్న మెగా డిజిటల్ అణచివేత

India

oi-Dr Veena Srinivas

పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు దాని ఎనిమిది అనుబంధ ఫ్రంట్‌లను ఐదేళ్లపాటు కేంద్రం నిషేధిస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారన్న కారణంగా పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియాను నిషేధించిన ఒక రోజు తర్వాత, ట్విట్టర్ గురువారం పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాను తొలగించింది. దీంతో సదరు ఉగ్రవాద సంస్థ మెగా డిజిటల్ అణిచివేతను ఎదుర్కొంది.

English summary

Twitter on Thursday down the official Twitter account of the Popular Front of India after the Center banned the Popular Front of India for indulging in terrorist activities. With this, PFI faced mega digital suppression..