viral video:సూపర్ సామీ, వర్షంలో నిలిచిన ఆటో, దిగి మరీ స్టెప్పులు.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

అసలే వర్షాలు, ఆపై వరదలు... ఇంకేముంది జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. అత్యవసర సమయంలో బయల్దేరితే అంతే సంగతులు. అంటే తప్పదు.. మరీ ట్రావెల్ వారికి ఇబ్బందులు తప్పదు. పొట్ట కూటి కోసం రోజు బయటకు వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. భోపాల్‌లో ఓ ఆటో డ్రైవర్ కూడా ఇలాంటి సిచుయేషన్ ఏర్పడింది. కానీ అతను మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉన్నారు. తన ఆటో వర్షపునీటిలో నిలిచిన.. అదరలేదు, బెదరలేదు. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

English summary

Bhopal auto rickshaw driver has netizens smiling. His auto was stuck due to the flood water, but instead of crying over it, he came out and danced in the rain.