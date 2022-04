International

oi-Shashidhar S

ఈ రోజుల్లో అంతా స్వార్థమే. అందరూ సెల్పీషే.. ఏదో కొందరు మాత్రమే మంచి, మానవత్వం చూపిస్తుంటారు. సాటి మనుషులపై ప్రేమ, వాత్సల్యం చూపించొచ్చు. మరీ మూగజీవాలపై అదేనండి కుక్క, పిల్లిని పట్టించుకునే వారు ఉన్నారా..? ఇప్పటికీ ఉన్నారు.. కానీ కొందరే అలాంటి వారు కనిపిస్తుంటారు. అలాంటి ఘటన ఒక్కటి జరిగింది. కెనాల్‌లో కొట్టుకువస్తోన్న డాగ్‌ను ఒడిసిపట్టుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఏంటో చుద్దాం. పదండి.

A construction crews steps in to save a dog that fell into the irrigation canal. 🚧🐶💦 #viralhog #animalrescue #ecuador pic.twitter.com/ePhgP1dXfl

English summary

construction worker in Ecuador has set an example for humanity by rescuing a dog from a canal with the help of an excavator.