మానవ మృగం .. తండ్రి స్థానంలో ఉండి కూతురిపై దారుణం, ఆర్నెల్లుగా అత్యాచారం

Nellore

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బాలికలపై అత్యాచారాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. మానవ సంబంధాలను, అనుబంధాలను మరచి కాపాడాల్సిన కన్నతండ్రులే కామపిశాచుల్లా మారి బిడ్డల జీవితాన్ని ఛిద్రం చేస్తున్న పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న ప్రకాశం జిల్లాలో 15 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై తండ్రి పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడి, కుమార్తెను ఐదు నెలల గర్భవతిని చేసిన ఉదంతం మరిచిపోకముందే శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో మరో దారుణ ఘటన సభ్య సమాజాన్ని నివ్వెరపోయేలా చేసింది.

కన్నబిడ్డనే చెరబట్టి గర్భవతిని చేసిన కీచకుడా తండ్రి .. ఏపీలో దారుణం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి !!

English summary

Stepfather assaulted his fourteen-year-old daughter in Potti Sriramulu Nellore district venkatagiri dalit wada. girl was being sexually abused from last six months. Police are registering and investigating a case under the Pocso Act.