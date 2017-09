కుట్రా? నిర్లక్ష్యమా?: సీఎం కేసీఆర్ నాటిన మొక్క ఎండిపోయింది!

Telangana

Garrapalli Rajashekhar

Posted By: Garrapalli Rajashekhar

Subscribe to Oneindia Telugu

Arya Vysya leaders demand arrest of Kancha Ilaiahఅరెస్ట్ చేయాలని ఆర్యవైశ్య డిమాండ్ | Oneindia Telugu

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao Sapling Tree Goes Dry in Karimnagar due To Officials Negligence.