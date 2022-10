ఈ దీపావళి జరుపుకోండి సేఫ్ గా.. టపాసులు కాల్చేటప్పుడు ఉండండి జాగ్రత్తగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వెలుగుల పండుగ దీపావళిని ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఇక దీపావళి పండుగ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది టపాసులు. అయితే టపాసులను కాల్చే విషయంలో కచ్చితంగా జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెబుతున్నారు. దీపావళి పండుగనాడు టపాసులు కాల్చే విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉండి ఎంతోమంది గాయాలపాలైన సందర్భాలున్నాయి. ఒక్కోసారి దీపావళి టపాసుల వల్ల కళ్ళు కోల్పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. అందుకే దీపావళి కి బాణాసంచా కాల్చే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకొని, సేఫ్ దీపావళి జరుపుకోవాలని, అలాగే పర్యావరణానికి హాని కలిగించకుండా ఎకో ఫ్రెండ్లీ దీపావళి జరుపుకోవాలని, గ్రీన్ క్రాకర్స్ ను కాల్చాలని సూచిస్తున్నారు .

English summary

Celebrate this Diwali safely.. take precautions while burning crackers, elders say. It is suggested to follow these precautions especially while bursting crackers.