కిరాయికి తెచ్చుకున్న ఆర్టిస్టులతో, సొంత పార్టీనేతలతో కలిసి కేసీఆర్ డ్రామా: కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు రేపిన ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంపై సీఎం కేసీఆర్ నిర్వహించిన సుదీర్ఘ మీడియా సమావేశంలో అసలు మేటర్ ఏమీ లేదని, కేవలం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బిజెపి ని టార్గెట్ చేయడం కోసమే మీడియా సమావేశాన్ని పెట్టారని కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజల్లో ఆదరణ తగ్గిపోతోందన్న ఆవేదనతో కెసిఆర్ వున్నారని, ఆ తీవ్ర అసహనంతో మీడియా ముందుకు వచ్చిన ఫాంహౌజ్ ముఖ్యమంత్రి పాత ముచ్చటనే పదే పదే చెప్పారు అని కిషన్ రెడ్డి కెసిఆర్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Union Minister Kishan Reddy said that KCR played drama with hired artists and his own party leaders. Kishan reddy said KCR's press meet regarding the purchase of MLAs in front of the media is a fake drama.