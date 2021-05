కబ్జాదారుల బండారం బయట పెట్టి తీరుతాం.!జైలు నుండి ఎన్ఎస్ యూఐ నేతల విడుదల.!

Telangana

oi-Harikrishna

చర్లపల్లి/హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వెంకట్ బల్మూర్ తో సహా 12 మంది ఎన్ఎస్ యూఐ నాయకులకు బెయిల్ మంజూరు కావడంతో వారు విడుదలయ్యారు. ఈ నెల 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం సూరారం లోని మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ ముందు మెరుపు ధర్నా నిర్వహించారు ఎన్ఎస్ యూఐ నేతలు. మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్ ను వెంటనే ఉచిత కరోనా హాస్పిటల్ గా మార్చాలని ఎన్ఎస్ యూఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బలమూరి వెంకట్ సారథ్యంలో ఎన్ఎస్ యూఐ నాయకులు నిరసన తెలపడంతో పోలీసులు నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేసి అదే రోజు రాత్రి దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్బంధించారు. తర్వాత చర్లపల్లి జైలుకు తరలించిన నాయకులను బుదవారం బెయిల్ పై విడుదల చేసారు.

English summary

Police registered a non-bailable case and detained NSUI leaders at Dundigal police station the same night after NSUI leaders led by NSUI state president Venkat protested against the immediate conversion of Mallareddy Hospital into a free corona hospital. The leaders, who were later shifted to Charlapalli jail, were released on bail today.