Telangana

oi-Sai Chaitanya

లక్ష్యం ఆ విద్యార్దిని ముందుకు నడిపించింది. కష్టాలేవీ తన పట్టుదలకు అడ్డు కాలేదు. ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్లిన విద్యార్ధి ఇప్పుడు అందరితో ప్రశంసలు అందుకుంటున్నాడు. ఎస్ఎస్బీ పరీక్షల్లో సత్తా ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ ఫైటర్‌ పైలెట్‌ కోర్సుకు ఎంపికైన గురుకుల విద్యార్ధి అశోక్ సాయి సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. నల్లగొండ జిల్లా గుర్రంపోడు మండలం పాల్వాయి గ్రామానికి చెందిన అశోక్‌ సాయి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణమిది.

English summary

Telangana Student Ashok sai has touched the sky by clearing the SSB exams and he will be entering into NDA as fighter pilot.