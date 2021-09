ఇంకా ఎంత మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే స్పందిస్తారు కేసీఆర్ : హన్మకొండ దీక్షలో వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్న

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాజన్న రాజ్యం తెస్తానని రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేసిన వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కుమార్తె వైయస్ షర్మిల మొదటి నుండి నిరుద్యోగ సమస్యపై పోరాటం సాగిస్తూనే ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు ఉద్యమం కొనసాగిస్తానని సీఎం కేసీఆర్ పై ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటికే నిరుద్యోగ సమస్యపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం పై పోరాటం చేస్తున్న షర్మిల తాజాగా మరోమారు కేసీఆర్ పై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. రాష్ట్రంలో నిత్యం నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంటే కేసీఆర్ కు పట్టింపు లేదని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

Sharmila, fighting with the Telangana govt on the issue of unemployment, has recently showered criticism on KCR. Sharmila slams kcr for not focusing the problem of unemployed. She criticized that KCR for not supporting the family of Boda Sunil, an unemployed man who committed suicide out of remorse for not getting a job. Sharmila Asked to say how many more have to commit suicide to get response from KCR.