Karthika purnima 2022: కార్తీక పౌర్ణమి ఈసారి చాలా స్పెషల్.. ఎప్పుడు.. ఎందుకో తెలుసా!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

2022 వ సంవత్సరంలో దీపావళి అమావాస్యనాడు సూర్య గ్రహణం పట్టిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో దీపావళి పండుగను ఒకరోజు ముందే జరుపుకున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఈ సారి చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. దీంతో కార్తీక పౌర్ణమి జరుపుకోవడం పైన కూడా ప్రజలలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు ఏడో తారీఖా? ఎనిమిదో తారీఖా అన్నది ఇప్పుడు భక్తులలో చర్చగా మారింది.

English summary

Kartika Pournami falls on 7th November this year. This time Kartika Purnima is very special and said to be celebrated on Kartika Monday after the moon rise.