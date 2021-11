9 జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్: సముద్రంలోనే 11 మంది మత్స్యకారులు

Amaravati

oi-Shashidhar S

తుపాన్ తీరం దాటడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. వర్ష ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తీరప్రాంత 9 జిల్లాల్లో రెడ్‌ అలర్ట్‌ విధించారు. అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. వర్షాలపై కలెక్టర్లు, అధికారులతో సీఎం జగన్‌ సమీక్ష నిర్వహించారు. నెల్లూరు, చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం, ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

English summary

red alert issue 9 districts in the andhra pradesh state. 11 fisherman not come to home. they are still in the sea