దూసుకెళ్తున్న జనసేన.!సర్వేల్లో పవన్ పేరు ప్రస్తావిస్తున్న ఏపి ప్రజలు.!అనూహ్యంగా పుంజుకున్న పార్టీ.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో ఆలస్యం అమృతం విషం ఎప్పటికీ కాదని జనసేన పార్టీ ఏపీలో రుజువుచేస్తోంది. ఏపిలో నాలుగు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ రెండు పార్టీలనే పరిగణలోకి తీసుకుంటూ వస్తున్నారు ఏపి ప్రజలు. తాజాగా జనసేన పార్టీ కూడా రాబోవు రోజుల్లో తన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని, అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలను జనసేన పార్టీ ఖంగుతినిపిస్తుందని తాజా సర్వేలు నిరూపిస్తున్నాయి. రాబోవు ఎన్నికలు, రాజకీయ పార్టీల మనుగడ, ప్రజాధరణ ఉన్న పార్టీల ప్రస్థావన అనే అంశాలు ప్రజల మద్యకు వచ్చినప్పుడు అనూహ్యంగా జనసేన పార్టీ పేరు చెప్పడం, ఏపి ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చించడం మారుతున్న రాజకీయ ట్రెండ్ ను ప్రతిబింభింస్తోంది.

English summary

The forthcoming elections, the survival of political parties, the mention of popular parties and the naming of the Janasena party exceptionally when it comes to the people, the fact that the AP people are specifically discussing Pawan Kalyan reflect the changing political trend.