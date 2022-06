కీలక ప్రకటన దిశగాసీఎం జగన్ - నేడు పార్టీ ముఖ్యులతో భేటీ : టార్గెట్ ఫిక్స్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

తిరిగి అధికారం నిలబెట్టుకోవటమే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్ అడుగులు వేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా రెండు నెలల క్రితం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు..ఎమ్మెల్యేలు అందరితో సమావేశం నిర్వహించిన సీఎం జగన్.. ఇప్పుడు తన ఎన్నికల టీం తో వర్క్ షాప్ ఏర్పాటు చేసారు. ఇంటింటికి ప్రభుత్వం.. మంత్రుల బస్సు యాత్ర తరువాత క్షేత్ర స్థాయిలో ఆ కార్యక్రమాలకు వచ్చిన స్పందన పైన సీఎం పూర్తి నివేదికలు తెప్పించుకున్నారు.

అదే సమయంలో పార్టీలో కొత్త రాజకీయ వ్యూహకర్త ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ గతంలో పార్టీ పని చేయగా.. ఇప్పుడు 2024 ఎన్నికల కోసం రిషి రాజ్ సింగ్ వైసీపీ కోసం పని చేసేందుకు సిద్దమయ్యారు. ఆయన ఈ రోజు ఈ వర్క్ షాప్ కు హాజరవుతారని తెలుస్తోంది.

English summary

CM Jagan conducting crucial meet with his core team to discuss and finalise the route map for up coming elections. Party new strategist may also attend this meet.