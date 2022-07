గ్రేట్ గోయల్: పేదల కోసం రూ.600 కోట్లు, ఇల్లు మాత్రమే ఉంచుకొని,

India

oi-Shashidhar S

రేయింబవళ్లు కష్టపడితే సంపాదన.. ఎవరికైనా.. మరీ వారిలో కొందరే దానం చేస్తారు. ఇవ్వాలనే గుణం అందరికీ ఉండదు. ముఖ్యంగా పేదలను చూసి చలించేవారు అరుదు. లక్షను 10 లక్షలు, కోటిని 10 కోట్లను చేద్దామని అంతా అనుకుంటారు. కానీ వందల కోట్లను ఇవ్వడం రేర్.. కానీ దానికి డాక్టర్ అరవింద్ గోయల్ మినహాయింపు.. పేదల కోసం రూ.600 కోట్ల ఆస్తులను రాసిచ్చారు. అంతేకాదు అతనికి ఫ్యామిలీ కూడా అండగా నిలిచింది.

English summary

Dr. Goyal has been helping the poor for a long time. Now he donated the entire property for the welfare of the people. He has given this donation directly to the Uttar Pradesh government