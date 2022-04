Surya Grahan 2022: ఎల్లుండే..: గ్రహణకాలంలో తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన నియమాలివే

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: శనివారం సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సంవత్సరంలో ఇదే తొలి సూర్యగ్రహణం. శని అమావాస్య నాడు సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుండటాన్ని హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం.. అశుభంగా పరిగణిస్తోన్నారు పండితులు. వైశాఖ మాసం కృష్ణ పక్షపు అమావాస్య రోజు నాడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడటం అరుదుగా సంభవిస్తుంటుందని, దీని ప్రభావం కొన్ని రాశులపై ఉంటుందని సూచిస్తోన్నారు. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల్లో అమావాస్య, శనివారానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది.

English summary

Surya Grahanam 2022: Dos and don’ts to follow this Solar Eclipse. This time the solar eclipse will start on 30th April at 12:15 pm and will end the next day at 04:07 am.