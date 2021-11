ఇంట్లో మచ్చా.!బయట రచ్చ.!భవోద్వేగాలను రెచ్చగొడుతున్న బిగ్ బాస్.!నిషేదంపై అమీత్ షాకి రాజాసింగ్ లేఖ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : వినోదంతో పాటు కాస్త మానసిక పరక్వత కోసం ప్రేక్షకులముందుకు వచ్చిన బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షో ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్నప్పటికి అంతే స్తాయిలో వివాదాస్పదమవుతోంది. కంటెస్టెంట్లు ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం కావడం లేదు గానీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లేప్పుడు మాత్రం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. వినోదాత్మకంగా కాకుండా ప్రాంతీయతత్వంతోనే, భాషాపరంగానో, మతం కులం నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బిగ్ బాస్ షోని చూస్తున్నట్టు యంకర్ రవి నిష్క్రమణ దృవీకరిస్తోంది. రాజకీయ నాయకులు కూడా షో పట్ల తీవ్రంగా స్పందించడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. బీజేపి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ బిగ్ బాస్ ను నిషేదించాలని డిమాండ్ చేయడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

English summary

MLA Rajasinghe is questioning whether the Telugu audience needs the Bigg Boss show which is provoking emotions. Rajasinghe clarified that he would write a letter to Union Home Minister Amit Shah to ban the Bigg Boss show.