నీ నోటీసులకు భయపడేది లేదు.!గ్లోబరీనాతో సంబంధాలు నిజం కాదా.?కేటీఆర్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర ఐటీ, మన్సిపల్ శాఖ మంత్రి కే. తారక రామారావు లీగల్ నోటీసులు పంపడంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. తాను ప్రజల తరపున పోరాడుతున్నానని, వాస్తవాలే మాట్లాడుతున్నానని స్పష్టం చేశారు. లీగల్ నోటీసుల పేరుతో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు, ఆయన తనయుడు కేటీఆర్ లు చేసే తాటాకు చప్పళ్లకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. కేటీఆర్ కు నిజంగా ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల చావుకు కారణమైన గ్లోబరీనా సంస్థతో సంబంధం లేకుంటే, ఈ వ్యవహారంలో ఐటీ శాఖ తప్పు లేదని భావిస్తే, సీబీఐ విచారణ జరపాలని కేంద్రానికి లేఖ రాయాలని డిమాండ్ బండి సంజయ్ చేసారు.

English summary

State IT and Municipal Minister K. BJP state president and MP Bandi Sanjay Kumar has slammed Taraka Rama Rao for sending legal notices. He made it clear that he was fighting on behalf of the people and speaking the truth.