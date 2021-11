ఉద్యమ నేపథ్యం కాదు.!పార్టీ సభ్యత్వం ఎరగరు.!వారికి ఎమ్మెల్సీ పదవులా.?కేసీఆర్ పై ఉద్యమ కారులు గుస్సా.!

Telangana

హైదరాబాద్: ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్దుల ఎంపిక ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుకు శరాఘాతంగా పరిణమించింది.ఎన్నడూ లేని విధంగా నిరసనల సెగ ప్రగతి భవన్ కు తాకబోతోంది. ఉద్యమ నేపధ్యం లేని వాళ్లను, కనీసం పార్టీ సభ్యత్వం అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్లను ఏరుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ వదవులు కట్టబెట్టారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బంగారు తెలంగాణ కోసం ఇతర పార్టీ నేతల చేరికల ఆవశ్యకత ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు చెప్పిన మాటలకు అసలైన ఉద్యమకారులు ఇరవై సంవత్సరాలుగా కటుబడి ఉన్నారు. అవకాశాలు ఇచ్చిన వారికే మళ్లీ మళ్లీ అవకాశాలు కల్పిస్తూ తెలంగాణ కోసం ఉద్యమించిన నిఖార్సైన ఉద్యమకారులను చంద్రశేఖర్ రావు విస్మరిస్తున్నారని తెలంగాణ ఉద్యమకారుల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

Criticisms are pouring in that those who do not have a movement background, at least those who do not know what party membership means, have been tied up by the MLC.