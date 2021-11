ఇది ఢిల్లీ డ్రామా.!కేసీఆర్,బీజేపి కలిసే నాటకాలు.!రైతులకు కాంగ్రెస్ అండ.!తెలంగాణ సమాజానికి రేవంత్ లేఖ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ రాజకీయ చదరంగంలో రైతును ఘోరంగా బలి చేస్తున్నారని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎ రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఎప్పుడో యాసంగి పంటకు సంబంధించిన సమస్యను ఇప్పటి వానాకాలం పంటకు ముడి పెట్టి తడి గుడ్డతో రైతు గొంతు కోస్తున్నారని, కల్లంలో రైతు కన్నీరు తుడవాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఇందిరా పార్కు వద్ద ఏసీ టెంటు కింద రెండు గంటలు సేదతీరి పలాయనం చిత్తగించాడని రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలు, కేంద్రంతో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు జరుపుతున్న సంప్రదింపుల వెనక దాగున్న అంశాలపై రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సమాజానికి సవివరణ లేఖ రాసారు.

English summary

Revanth Reddy has written an explanatory letter to the Telangana community on the issues behind the purchase of paddy and CM Chandrasekhar Rao's mutual consultations with the Center.