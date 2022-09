Boy Kidnap: కిడ్నాప్‌ కేసు విషాదాంతం.. హత్య చేసి బావిలో పడేసిన నిందితుడు..

Telangana

జనగామ జిల్లా కొడకండ్లలో రెండు రోజుల క్రితం కిడ్నాప్ అయిన బాలుడు హత్యకు గురయ్యాడు. బాబును ఎత్తుకెళ్లిన నిందితుడు బాలుడిని చంపి బావిలో పడేశాడు. నిందితుడు మహబూబ్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.వివరాల్లోకి వెళ్తే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా తాజీపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన 8 కుటుంబాల వివిధ గ్రామాల్లో తిరుగుతూ సంచార జీవనం చేస్తుంటారు.వారు నెల రోజుల క్రితం కొడకండ్లకు వచ్చి ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాల వద్ద గుడిసెలు వేసుకున్నారు.

A boy who was kidnapped in Janagama district was killed on Sunday. He threw the boy into the well of the accused who had murdered him. Police arrested the accused.