మోడీ చిటికెలతో దేశం,కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ పాలనతో రాష్ట్రం అభివృద్ది చెందలే.!ఇరు పార్టీలపై పొన్నాల ఫైర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపి, టీఆర్ఎస్ పార్టీలపైన టీపీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు పొన్నాల లక్ష్మయ్య విరుచుకుపడ్డారు. ఫాంహౌస్ పాలనతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్రాన్ని అదోగతి పాలు చేసాడని మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ వేసిన చిటికెలతో దేశం ఏమాత్రం వృద్ది సాధించలేదని ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడుతుందో అంతుచిక్కని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని పొన్నాల ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉందని, అరవై ఐదు లక్షల మంది రైతులు మద్దతు ధర లేక, కొనుగోలు లేక నష్టపోతున్నారని అన్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరి వల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.

English summary

Former TPCC president Ponnala Lakshmaiah has lashed out at the BJP and TRS parties. Chief Minister Chandrasekhar Rao was incensed that Adogati had milked the state with the Farmhouse rule. With the pinch of Prime Minister Modi, the country is flagged as not having made any progress.