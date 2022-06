విచారణ పేరుతో ఇబ్బందులు.!సహించేది లేదు.!బీజేపికి మిత్తీతో సహా చెల్లిస్తామన్న రేవంత్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఏఐసీసీ అగ్రనేతలను ఈడి కేసులు పెట్టి వేధించడం రోజుల తరబడి విచారణ పేరుతో ఇబ్బందులు పెట్టడాన్ని నిరసిస్తూ, బుదవారం ఏఐసీసీ కార్యాలయంలోకి పోలీసులు చొరబడి కార్యకర్తలను, నాయకులను అరెస్టులు చేయడాన్ని ఖండిస్తూ ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన రాజ్ భవన్ ముట్టడి తీవ్ర ఆందోళనలు, ఉద్రిక్తతులు, అరెస్టులతో ముగిసింది. రాజ్ భవన్ ముట్టడి సందర్బంగా పోలీసులు కాంగ్రెస్ నేతలపైన క్రూరంగా వ్యవహరించారని పీసిసి ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మండి పడ్డారు.

The attack of the Raj Bhavan under the auspices of the TPCC at the behest of the AICC ended with serious concerns, tensions and arrests. PCC chief Revanth Reddy has lashed out for Police brutal treatment on Congress leaders during the Raj Bhavan attack.