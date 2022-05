సాహో శిరీష: కరెంట్ స్తంభాలు ఎక్కే తొలి లైన్ ఉమన్ గా శిరీష నియామకం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ముదితల్ నేర్వగరాని విద్య గలదే ముద్దార నేర్పించినన్ అని ముక్కు తిమ్మనార్యుడు చెప్పినట్టుగా మహిళలు ఏ పనైనా ఇట్టే నేర్చుకుంటారు. పురుషులతో దీటుగా పని చేస్తారు. ఇక అదే విషయాన్ని నిరూపించింది తెలంగాణలో తొలి లైన్ ఉమన్ గా రికార్డు సృష్టించిన శిరీష అనే యువతి. మగవాళ్ళు మాత్రమే కరెంట్ పోల్స్ ఎక్కి విద్యుత్ సరఫరా అంతరాయాలను రిపేర్ చేయగలరు అన్న భావన కు చెక్ పెడుతూ మేము ఎందుకు చేయలేమని సవాల్ విసురుతూ లైన్ ఉమెన్ గా అర్హత సాధించింది.

B Sirisha becomes first line-woman at TsspdclCorporat #Telangana Born in Siddipet, brought up in Medchal, Sirisha is posted as Line Woman in Medchal Circle. She got job after applying to notification jagadishTRS said she is first for TSSPDCL, TRANSCO appointed 200line woman pic.twitter.com/trPZdy7p5h

English summary

With the appointment of Sirisha as the first line woman to climb the current poles, the impression is created that women can do any work. Minister Jagadish Reddy presented the appointment letter to Sirisha as the first junior line woman.