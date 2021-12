డిసెంబర్9 ప్రకటన అన్నారు తప్పితే.!సోనియా గాంధీ పేరెత్తని టీఆర్ఎస్ నేతలు.!అవసరం తీరిందనా.?ఆత్మరక్షణా.?

Telangana

హైదరాబాద్ : రాజుకున్న అగ్గి.. హోరెత్తుతున్న నినాదాలు.. ఒక్కటవుతున్న కోట్ల గొంతుకలు.. వెల్లువెత్తుతున్న తీవ్రనిరసనలు.. ఎక్కడికక్కడ జాయింట్ ఆక్షన్ కమిటీలు..వెరసి తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమం ఎగిసిపడుతున్న తరుణం. రాస్తారోకోలు, నిరసనలు దీక్షలు, సహాయ నిరాకరణలు, విద్యాస్థల బంద్.. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు సారధ్యంలో దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ఉద్యమ నినాదాలు, ముట్టడి కార్యక్రమాలు.. రాజకీయ నాయకుల మాటల తూటాలు.. అక్కడక్కడ ఆంధ్ర ప్రాంత బస్సుల దహనాలు, రాళ్లురువ్వడం వంటి హింసాత్మక ఘటనలు అప్పుడప్పుడే ఆజ్యంపోసుకుంటున్న సమయం.. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఏఐసీసీ అధినేత్ర శ్రీమతి సోనియా గాంధీ అనూహ్య ప్రకటన ఎగిసి పడుతున్న ఆగ్రహజ్వాలలను ఒక్కసారిగా చల్లార్చగలిగింది.

It is astonishing that the Telangana leaders did not mention anywhere about the heroic decision of Mrs. Sonia Gandhi or the bold statement that quenched the flames of anger that erupted as part of the aspiration for a separate state of Telangana with her statement on December 9th.