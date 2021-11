రైతులకు న్యాయం జరగకపోతే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తా.. కేసీఆర్ సర్కార్ పై ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నల్గొండ ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై, రైతులను మోసం చేస్తున్నారంటూ కేసీఆర్ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మాట్లాడిన ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఖరీఫ్ ధాన్యం కొనుగోలుపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఖరీఫ్ పంట కొనుగోళ్లలో రైతులకు న్యాయం చేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Uttam Kumar Reddy commented that the govt was failing to do justice to farmers in kharif crop purchases. Uttam Kumar Reddy, who has said that he will go on a hunger strike if justice is not done to the farmers.