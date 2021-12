తెలంగాణలో సోనియమ్మ రాజ్యం తీసుకొస్తా.!30లక్షల మెంబర్ షిప్ లక్ష్యమన్న రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం, ఆకాంక్షలు గుర్తించిన కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ కృషి ఫలితంగానే ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిందని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కానీ, ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పాలనలో ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరడం లేదని రేవంత్ రెడ్డి ఘాటు విమర్శలు చేసారు. ఏ లక్ష్యాలు, ఆశయాల కోసం ప్రజలు ఉద్యమించారో, ఆ ఆశయాల సాధన కోసం ఉద్యమించాల్సిన అవసరముందని రేవంత్ అన్నారు. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో సమాజంలోని అందరి సంక్షేమం వర్ధిల్లిన తరహానే, సోనియమ్మ రాజ్యం స్థాపిస్తామని చెప్పారు. దేశంలోనే ప్రతిష్ఠాత్మకంగా కాంగ్రెస్ చేపట్టిన డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదును, తెలంగాణ నుంచి ప్రారంభించడం ఛాలెంజ్ గా ఉందన్నారు రేవంత్ రెడ్డి.

English summary

TPCC President Revant Reddy said that the separate state was formed as a result of the efforts of Congress leader Sonia Gandhi, who realized the long-cherished dream and aspirations of the people of Telangana.