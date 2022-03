ప్రారంభమైన వింగ్స్ ఇండియా 2022 ఏవియేషన్ షో; నాలుగు రోజుల పాటు షెడ్యూల్ ఇదే!!

Telangana

హైదరాబాద్ నగరంలో అంతర్జాతీయ వేడుక వింగ్స్ ఇండియా 2022 ఏవియేషన్ షో గురువారం ప్రారంభమైంది. భాగ్యనగరం వేదికగా ఎయిర్ షో నిర్వహించటానికి అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి వింగ్స్ ఇండియా 2022ని ప్రారంభించారు. ఈ షో ద్వారా దేశీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు చెందిన అత్యాధునిక విమానాలు, హెలికాఫ్టర్లు, జెట్ ఫైటర్లు హైదరాబాద్ నగర వాసులకు కనువిందు చేయనున్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడా అని భాగ్యనగర వాసులు ఎదురు చూసిన విమానాలు ఆకాశంలో చక్కర్లు కొడుతూ చూపరులను ఆకట్టుకోనున్నాయి.

Wings India 2022 Aviation Show in Hyderabad. The air show will be on for four days at Begumpet Airport. The aviation show will be formally launched by Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia.