health tips: డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న ఊబకాయం: లక్షణాలు, వచ్చే జబ్బులు ఇవే.. బీ అలెర్ట్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఊబకాయం.. ఇప్పుడు వందల తొంభై మంది తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్న సమస్య. శారీరక వ్యాయామం తగ్గటం, ఆహార నియమాలు పాటించకపోవడం, అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలి విధానం ఇప్పుడు చిన్న, పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఊబకాయులుగా మారుస్తుంది. ఊబకాయం విషయంలో జాగ్రత్త వహించకపోతే తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది.

English summary

Obesity rings danger bells. If you are aware of the symptoms and diseases of obesity and do not take care of obesity, there is definitely a risk of serious illness.