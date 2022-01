కొడాలి నానీ క్యాసినోపై టీడీపీ బృందం ఫైర్; పోలీసుల అడ్డగింతల మధ్య గుడివాడకు టీడీపీ బృందం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గుడివాడలో క్యాసినో నిర్వహణపై తెలుగుదేశం పార్టీ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ బృందం నిజా నిజాలు నిగ్గు తేల్చేందుకు గుడివాడకి వెళ్ళింది.కృష్ణాజిల్లా గుడివాడ పర్యటనకు వెళుతున్న టిడిపి నిజనిర్ధారణ బృందాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. పామర్రు గుడివాడ రోడ్డు మలుపు వద్ద కాసేపు పోలీసులకు టిడిపి బృందానికి మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. గుడివాడ వెళ్లడానికి ఒకే వాహనానికి అనుమతిస్తామని పోలీసులు చెప్పడంతో పోలీసులకు టీడీపీ నేతలకు మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.

క్యాసినో రగడ: గుడివాడకు టీడీపీ బృందం; కన్వెన్షన్ సెంటర్ వద్ద వైసీపీశ్రేణులు; భారీగా మోహరించిన పోలీసులు

Tensions were high in Gudivada when police blocked TDP leaders who went to ascertain the facts on casino issue. Then the TDP leaders reached Gudivada and fired on Kodali Nani