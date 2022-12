కొడాలి నానికి లొంగని వంగవీటి రాధా?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

కొడాలి నాని మరోసారి గుడివాడ నుంచి విజయం సాధించాలంటే నియోజకవర్గంలోని కాపు ఓట్లు పడితేనే సాధ్యపడుతుంది. అంతేకాకుండా తనకు స్నేహితుడిగా ఉన్న వంగవీటి రంగా కుమారుడు రాధాను పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఆయన తరుచుగా కలుస్తుంటారు. రాధా కూడా గుడివాడ వస్తుంటారు. కొడాలి నాని, వంగవీటి రాధా, వల్లభనేని వంశీ... ముగ్గురూ మంచి స్నేహితులన్న విషయం తెలిసిందే.

English summary

If Kodali Nani is to win from Gudivada once again, it will be possible only if Kapu votes in the constituency.