health tips: సూర్యాస్తమయం తర్వాత పండ్లు తింటున్నారా? అయితే జాగ్రత్త అంటున్న వైద్యులు; ఎందుకంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

సూర్యాస్తమయం తర్వాత పొరపాటున కూడా ఈ పని చేయకండి, చిన్న పొరపాటు వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పాడవుతుంది. మధుమేహం ఉంటే మరింత జాగ్రత్త వహించండి అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు,డైటీషియన్లు . ఇంతకీ దేని గురించి ఇంతగా చెప్తున్నారంటే..

English summary

Eating fruits after sunset? Medical experts say that it harms the digestive system, Also said that people with diabetes should not eat fruits after sunset.