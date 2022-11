Hair Growth Tip: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా.. అయితే ఈ పని చేయండి..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒత్తిగా జుట్టు ఉండేది. వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాతే వెంట్రుకలు తెల్లబడేవి. కానీ ఇప్పుడు చిన్న వయసులో వెంట్రుకలు ఊడిపోతున్నాయి. తెల్లగా మారిపోతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మనం తీసుకునే ఆహారం, జీవన శైలి. అయితే సమాజంతో పాటు మనం మారాలి కాబట్టి ఏం చేయాలేం. అయితే మహిళలకు వెంట్రుకలు రాలిపోతే ఇబ్బందిగా ఫీలవుతారు. అలాంటి వారు ఉల్లి రసం వాడితే ప్రయోజనం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Onion juice is useful for those who want to grow thick hair. Applying onion juice to the hair can help in hair growth