India

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ ప్రభావం చూపుతున్న వేళ చికిత్స పేరుతో కార్పోరేట్ ఆస్పత్రుల ఫీజుల దోపిడీ చూస్తునే ఉన్నాం. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ల విషయంలోనూ కార్పోరేట్‌ ఆస్పత్రుల ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందనడానికి నిదర్శనంగా తాజాగా గణాంకాలు వెలుగుచూశాయి. ఇందులో కేంద్రం కొత్త వ్యాక్సిన్ల విధానం అమల్లోకి తెచ్చిన తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా ప్రైవేటు రంగంలోకి కొనుగోలు చేసిన వ్యాక్సిన్లలో సగానికి పైగా 9 కార్పోరేట్‌ ఆస్పత్రుల గ్రూపులే కొనుగోలు చేశాయంటే పరిస్ధితి ఎలా ఉందో అర్ధమవుతోంది.

English summary

Nine corporate hospital groups cumulatively bought 60.57 lakh doses of the total 1.20 crore doses of vaccines procured by private hospitals in the first full month since the Central government revised its vaccine policy and opened it to the market.