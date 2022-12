Kindap: కలకలం రేపుతున్న యువతి కిడ్నాప్.. సినీఫక్కీలో 100 మందితో వచ్చి..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

రంగారెడ్డి జిల్లా ఆదిభట్లలో ఓ యువతి కిడ్నాప్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. తమ కుమార్తెన్ నవీన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి 100 మంది వచ్చి కిడ్నాప్ చేశారని తల్లిదండ్రులు ఆదిభట్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. తూర్కయాంజల్ మున్సిపాలిటీ మన్నేగుడలోని సిరిటౌన్ షిప్ లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సినిమా స్టైల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన 100 మంది యువకులు.. ఒక్కసారిగా యువతి ఇంటిపై దాడి చేసి ఆమెను బలవంతంగా లాక్కెళ్లినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు.

English summary

The kidnapping of a young woman is creating a sensation in Adibhatla of Rangareddy district. The parents filed a complaint at the Adibhatla police station that their daughter Naveen Reddy was kidnapped by 100 people.