Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు చెందిన పంపు హౌస్ లు మునగడంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పై ప్రతిపక్ష పార్టీలు కెసిఆర్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. కెసిఆర్ అవినీతి అక్రమాలు వల్లే, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పంపు హౌస్ లు ముంపునకు గురయ్యాయని ఆరోపణలు వినిపించాయి. అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వ్యవహారంలో, మేఘ కంపెనీ నిర్వాకంపై నేటికి పోరాటం చేస్తున్నారు వైయస్ షర్మిల. ఇక వైయస్ షర్మిల మాత్రమే కాకుండా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పై సీబీఐకి ఫిర్యాదుచేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఏఐసిసి సభ్యుడు బక్క జడ్సన్.

English summary

AICC member, congress leader Bakka Judson has filed a complaint with CBI and NITI Aayog against the Kaleswaram project and Megha company and aslo on CM KCR over irregularities and corruption in the project works.