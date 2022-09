భర్త చేసిన పాడుపని.. ఇజ్జత్ తీసిన భార్యామణి: వీడియో వైరల్!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: భర్త చేసిన పాడు పనికి భార్యామణి ఇజ్జత్ తీసిన సంఘటన వరంగల్ నగరంలో చోటు చేసుకుంది. గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో పనిచేస్తున్న ఇద్దరు ఉద్యోగుల వివాహేతర సంబంధం భార్య భర్త పై, భర్తతో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తున్న యువతిపై దాడి చేయడానికి కారణంగా మారింది.

English summary

The extra-marital relationship of two employees working in the Greater Warangal Municipal Corporation has led to the attack on the husband and the woman. The wife who caught her husband red-handed attacked.