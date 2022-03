ఏప్రిల్ 7న ఏపీ కేబినెట్ భేటీ - లాస్ట్ మీట్ : ఇద్దరు మంత్రుల కొనసాగింపు : స్పీకర్ -విప్ ల మార్పు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

తెలుగు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం అవుతూనే..సీఎం జగన్ వేగంగా నిర్ణయాలు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విధంగా ఏప్రిల్ 2న కొత్త జిల్లాల ప్రారంభం కానున్నాయి. అదే విధంగా రెవిన్యూ డివిజన్ల సంఖ్య పెరగనుంది. అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తవుతున్న వేళ.. అటు ప్రభుత్వం..ఇటు పార్టీలో కీలక మార్పుల దిశగా సీఎం జగన్ నిర్ణయాలు వేగవంతం చేసారు. కొంత కాలంగా సాగుతున్న కేబినెట్ విస్తరణ ప్రచారం పైన నిర్ణయం అమలుకు సిద్దమయ్యారు. అందులో భాగంగా ఏప్రిల్ 7న ఏపీ కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నుంచి అన్ని శాఖలకు సమాచారం అందింది. ఆ రోజున సీఎం జగన్ కేబినెట్ సమావేశంలో మంత్రివర్గ విస్తరణ పైన ఓపెన్ గా మంత్రులతో డిస్కస్ చేయటంతో పాటుగా పూర్తి క్లారిటీ ఇస్తారని తెలుస్తోంది.

English summary

AP Cabinet meet to be held on 7th April, this may be the final meet for present ministers as per sources. On 11th of Aprial cabiner shuffle may take place.