ఏపీలో సచివాలయ ఉద్యోగుల బదిలీలు ? నాలుగు కేటగిరీల నుంచి వినతులు.. !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక సచివాలయ వ్యవస్ధను ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో లక్షా 67 వేల మంది ఉద్యోగులు వివిధ కార్యదర్శుల రూపంలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరికి రెండేళ్ల తర్వాత ప్రొబేషన్ కూడా ఖరారు చేసింది. అయితే ఇప్పుడు మూడేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటున్న తరుణంలో బదిలీల వ్యవహారం తెరపైకి వస్తోంది.

దీంతో ప్రభుత్వం తీసుకోబోయే నిర్ణయం కీలకంగా మారబోతోంది.

English summary

ap village and ward secretariat employees requested for transfers from one place to another due to completing 3 years of service on same place.