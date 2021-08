సీఎం జగన్ కీ ఫ్యాక్టర్ - హుజూరాబాద్ బై పోల్ : కేసీఆర్-ఈటల- రేవంత్ లో ఎవరికి కలిసొచ్చేను ..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్. తెలంగాణలో హుజూరాబాద్ బై పోల్. ఈ రెండింటికీ ఇప్పుడు పెద్ద లింక్ ఏర్పడింది. డైరెక్ట్ గా చూస్తూ జగన్ -హుజూరాబాద్ బై పోల్ కు ఎటువంటి సంబంధం కనిపించదు. కానీ, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్..బీజేపీ అభ్యర్ధి ఈటల..టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ కు ఇప్పుడు జగన్ పేరు కీలకంగా మారింది. తెలంగాణలో కొద్ది రోజులుగా ఏపీ సీఎం జగన్ లక్ష్యంగా మంత్రులు...నేతలు జల దోపిడీకి దిగుతు న్నారంటూ ఆరోపణలు చేసారు. ఏపీ ప్రభుత్వం సైతం స్పందించింది. అదే విధంగా దివంగత సీఎం వైఎస్ పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు వినిపించాయి.

English summary

AP CM Jagan name became major factor in Huzurabad by poll campaign. TRS, BJP and congress using Jagan name in election campagin to attract voters in diffrent issues