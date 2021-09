వైసీపీ మంత్రుల వ్యాఖ్యలకు దిమ్మతిరిగేలా జనసేన వార్నింగ్ .. పవన్ కళ్యాణ్ పై కారుకూతలు కూస్తే ఖబడ్దార్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా టికెట్ల ఆన్లైన్ విక్రయాల విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై వైసీపీ మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వివాదం ఏపీ రాజకీయాల్లో చిలికిచిలికి గాలివానగా మారింది. ఇక మంత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ ను నోటికొచ్చినట్టు దుర్భాషలాడిన నేపథ్యంలో జనసేన పార్టీ నేతలు వైసిపి మంత్రుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఇంత మంది సన్నాసులు ఉన్నారా మాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అంటూ మంత్రుల వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్లు వేస్తున్నారు.

English summary

Janasena leaders slams ysrcp ministers and counter to the ministers who are making indecent remarks on Pawan Kalyan. janasena leaders burnt perni nani effigy and fires on ap ministers Vellampalli Srinivas, Anil Kumar Yadav and Botsa Satyanarayana and avanti srinivas.