జమ్మలమడుగులో భగ్గుమంటున్న రాజకీయం

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో రాజకీయం భగ్గుమంటోంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. ఫ్యాక్షన్ పరంగా అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతం కావడంతో ఏ వ్యాఖ్యలు ఎటువంటి గొడవలకు దారితీస్తాయోననే టెన్షన్ లో ఇక్కడి పోలీసులున్నారు. తాజాగా ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డిపై టీడీపీ ఇన్ ఛార్జి దేవగుడి భూపేష్ రెడ్డి మాటలతో దాడిచేశారు.

English summary

In the joint Kadapa district of Jammalamadugu, politics is in turmoil.A war of words is going on between the ranks of the YSR Congress Party and the Telugu Desam Party